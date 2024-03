Torino | Schuurs | «Il ginocchio va sempre meglio Sul futuro…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Perr, difensore del, ha parlato della sua condizione fisica e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni Perr, difensore del, ha parlato come ospite all’evento Golden Hearts, organizzato dall’LND Piemonte e Valle Aosta, dal Comitato regionale e dalla FIGC. Ecco le sue parole su vari argomenti. INFORTUNIO – «Sto bene, ilva. È stata lunga…»– «A mepiace molto, così come i suoi tifosi che sono differenti da quelli in Olanda. Qui ci stanno vicini anche quando le cose vanno male» FUTURO – «Se resterò ala fine stagione? Spero proprio di sì»