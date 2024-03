Como | il corteo dei giostrai sfila in centro città | “manifestazione per rivendicare il diritto al lavoro”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Undi più di trenta motrici, furgoni e mezzi pesanti, èto per ildioggi verso le 14, come ampiamente annunciato, “non per far festa ma perilal”, come hanno sottolineato i sindacati nell’annunciare l’iniziativa. “Ricordiamo – spiega Vincenzo La Scala segretario amministrativo della Snisv Felsa Cisl, il sindacato nazionale italiano spettacoli viaggianti e componente della Commissione Tecnica del Luna Park - che la vicenda ha avuto inizio nel marzo dello scorso anno quando, con una delibera di Giunta, il Comune ha deciso, di fatto cancellando una storia lunga quasi cento anni, di ridurre lo spazio a disposizione delle giostre dai 28mila metri quadrati ...