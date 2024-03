Sfila l’orgoglio granata In tanti al corteo dei tifosi E lo stadio si accende con il poster de La Nazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Erano quasi quarant’anni che non si vedevare un. L’ultima volta era accaduto il 5 maggio 1985 per un Pontedera-Siena, ieri la coreografia si è ripetuta per la gara contro la Spal, blasonato club che fino a 4 anni fa calcava ancora i campi della Serie A. Se lata tuttae pro-Pontedera è tornata a caratterizzare le strade della città lo si deve all’impegno degli ultras della gradinata nord Diego Savelli, il settore delloMannucci dove batte il cuore pulsante del tifo organizzato pontederese, che in pochi giorni hanno organizzato nei dettagli l’evento. Alla fine in tutto si sono ritrovati un centinaio di appassionati, che si sono dati appuntamento al Bliss Cafè di via Veneto per un brindisi pomeridiano intorno alle 17,15. Poi, alle 17,50 la ...