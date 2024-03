(Di sabato 30 marzo 2024) In città nel pomeriggio la prima uscita pubblica del Tavolo di coordinamento No G7 in occasione delpro Palestina che si chiuderà davanti al consolato israeliano

G7, a Bari monta la protesta in vista del vertice: il primo corteo sfila con controlli rafforzati e misure speciali (come i cassonetti sigillati) - In città nel pomeriggio la prima uscita pubblica del Tavolo di coordinamento No G7 in occasione del corteo pro Palestina che si chiuderà davanti al consolato ...bari.repubblica

Ho sposato mia madre a Como - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Como (Como). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies

Godzilla e Kong - Il nuovo impero a Como - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Como (Como). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies