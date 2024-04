Prosecuzione Udinese-Roma | programma e telecronisti Dazn recupero Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ile isudelladidegli ultimi diciannove minuti di gioco più extra time della partita della trentaduesima giornata di, fermata dall’arbitro Pairetto al 71° per il malore occorso a Ndicka e mai ripresa. Il fischietto piemontese è stato confermato e dirigerà gli ultimi intensi minuti di una partita già decisiva nella corsa salvezza e in quella per un posto Champions: le due squadre si accontenteranno di confermare il pari o vorranno vincerla? Si parte alle ore 20 di giovedì 25 aprile. Ladisarà visibile sucon la telecronaca di Ricky ...