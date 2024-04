Regolamento prosecuzione Udinese-Roma | ecco come funziona con formazioni e sostituzioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Si avvicina ladel Bluenergy Stadium: la sfida, interrotta al 71? per il malore occorso a Ndicka e mai più ripresa in quella serata, è stata, tra mille polemiche, fissata per giovedì 25 aprile alle ore 20, quando si scenderà in campo (da, entro 15 giorni) per ripartire dal minuto 71 in cui si era fermato il gioco, visto che,ricorda lo Statuto della Lega Serie A, “la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione,da referto del direttore di gara”. Ci sono inoltre diverse cose da sapere per quanto riguarda la modalità di, legate alleche potranno schierare i due tecnici, alle...