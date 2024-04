Prosecuzione Udinese-Roma | De Rossi | “Ci sono opzioni | bisogna tutelare regolarità campionato”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “La dirigenza si sta occupando del recupero con l’. Capiamo che possa essere difficile organizzare questi recuperi. Penso che sia un bene che non si trovino date, vuol dire che le squadre italianeandate avanti in Europa: è un orgoglio per il calcio italiano che però devequeste formazioni, ma allo stesso tempo anche le altre e l’integrità del”. Queste le parole di Daniele De, nella conferenza stampa di presentazione del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, a proposito della data di recupero del finale del match contro l’, sospeso nella ripresa dopo il malore di Ndicka. “Non si può creare un precedente e pensare di poter giocare una partita quando ildelle altre è finito – ha ...

