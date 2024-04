Udinese-Roma | sarà ancora Pairetto a dirigere la prosecuzione della gara

Daniele De Rossi , allenatore della Roma, ha parlato in conferenza alla viglia della sfida contro il Bologna di Motta Daniele De Rossi , allenatore della Roma, ha parlato in conferenza alla viglia ...

I Diffidati di Roma-Bologna : ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista della prosecuzione contro l’Udinese . Ci sono tanti calciatori della rosa di De Rossi che in caso di cartellino ...

Cannavaro allenatore dell'Udinese. I friulani faranno ancora cori verso i napoletani - Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Udinese, nel suo staff presenti anche tanti professionisti napoletani tra i quali il fratello Paolo.areanapoli

IL COMMENTO - Mourinho: "A Roma non mi è piaciuto essere l'unico volto del club" - Josè Mourinho, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Telegraph: "Non è che io abbia paura di lavorare con club non 'fatti per vincere'. Il mio lavoro è cercare di trasformare i club in que ...napolimagazine

Roma-Bologna: dove vederla in streaming e tv, orario e probabili formazioni - La Roma si prepara a scendere in campo per la trentatreesima giornata di Serie A contro il Bologna. Trentatreesima giornata che si gioca nel posticipo del lunedì per i giallorossi che ...ilmessaggero