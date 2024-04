La linea di Bruno Guerri sul 25 aprile | Antifascismo? Oggi una spilla da indossare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'Italia è il Paese della toponomastica e degli anniversari. Partiamo da una data: il 25chesi celebra in Italia, come ogni anno. Su questa data e su molto altro abbiamo intervistato Giordano, storico, saggista, giornalista, presidente del Vittoriale degli Italiani, la casa di Gabriele D'Annunzio a Gardone.Cosa significa per lei il 25? «È un giorno importante, storico, è la festa della Liberazione e significa prima di tutto la fine della guerra. Poi la fine del fascismo e l'inizio di un'altra guerra, fra gli antifascisti e i presunti fascisti. Resta comunque una giornata da festeggiare».Ha ancora senso chela Liberazione sia vissuta come divisiva? «Le polemiche sull'sono state originate da Palmiro Togliatti con la sua ...