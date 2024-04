Giordano Bruno Guerri | gli antifascisti temono anche la mostra sui capolavori del Ventennio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Domenica 14 aprile al Mart di Rovereto apre la«Arte e fascismo» (visitabile fino all'1 settembre) da un'idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari. Unache fa già discutere gliche ignorano o negano la straordinaria vivacità artistica di quegli anni. Riportiamo ampi stralci del saggio di«Giuseppe Bottai» pubblicato sul catalogo (èautore di «Giuseppe Bottai, fascista» che, dopo 48 anni, è in libreria con gli Oscar Mondadori). Nel “cambio della guardia” ministeriale del 1936 Mussolini abbandonò la direzione personale di tre ministeri, nominando Galeazzo Ciano agli Esteri, Ferruccio Lantini alle Corporazioni e Alessandro Lessona alle Colonie. Il rimpasto piacque poco a Giuseppe Bottai, ...

