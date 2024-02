Giordano Bruno Guerri | fa bene la Crusca a difendere l' italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La cultura di un popolo si regge su tre pilastri, la sua storia, la sua lingua, la sua religione. Sono tutti e tre ugualmente importanti, come in un tavolino a tre gambe, se ne togli una, il tavolino cade. A sua volta la lingua non è fatta soltanto di parlato quotidiano, di letteratura e di linguaggi tecnici: vale, anche in questo caso, l'esempio del tavolino a tre gambe. Per questo ha fattol'Accademia dellaa lanciare l'allarme, per il tramite del suo presidente Paolo D'Achille, scrivendo alla ministra dell'Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, e al rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari: “La progressiva eliminazione dell'dall'insegnamento universitario (come pure dalla ricerca) in vista di un futuro monolinguismo inglese costituisce un grave rischio per la sopravvivenza ...