Giordano Bruno Guerri | anche la pace del papa ha il limite della guerra

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alla fineFrancesco l'ha detto, scegliendo con accortezza la televisioneneutrale Svizzera e usando l'abile dialettica gesuitica nella versione parroco di campagna: «La parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da mediatore. Oggi, per esempio nellain Ucraina, ci sono tanti che vogliono fare da mediatore. La Turchia, si è offerta per questo. E altri. Non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore». Cioè, nella traduzione del bar parrocchiale (massimo un bianchino, niente superalcolici), Zelenskyj arrenditi, hai perso, dai a Putin il meno possibile di quello che vuole e finiamola qui: facciamo fare pure bella ...