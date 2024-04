Genitori violenti sui campi di calcio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Di solito sono le chiocce a diventare furie se qualcuno tocca i loro pulcini. Nello sport, dove i pulcini sono piccoli atleti, a volte è il gallo, cioè il padre, a intervenire in modo scorretto come è avvenuto recentemente in più casi suidi. Suigiovanili ci sono troppe aggressioni agli arbitri, che per mestiere devono mettere in castigo chi sgarra. Itroppo protettivi, e in modo sbagliato, rischiano di danneggiare i figli. Maurizio Dall'Oca