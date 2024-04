Scudetto Inter | Il dominio nerazzurro è il paradosso finale della Serie A | i campioni d’Italia sono una squadra senza un padrone

L` Inter è campione d`Italia per la ventesima volta nella sua storia. Una cavalcata magnifica per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno conquistato... (calciomercato)

Il verdetto è arrivato nel modo più incredibile possibile, nella partita più sentita della stagione e con 5 giornate di anticipo: l’Inter è campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia. Il risultato della partita di oggi è marginale: la vittoria per la squadra di Simone Inzaghi non è stata quasi mai in discussione contro una squadra in crisi, con poche motivazioni di classifica e pronta ad una vera rivoluzione. Solo per la cronaca la ... (calcioweb.eu)