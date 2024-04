Inter - è qui la festa | battuto il Milan 2- - i nerazzurri sono campioni d’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024)doveva essere e alla fineè stata: l’ha conquistato la matematica certezza dello scudetto, il ventesimo della sua storia, in casa dei cugini del, vincendo l’ennesimo derby. A deciderestate le reti di Acerbi e Thuram, inutile il gol della bandiera di Tomori che aveva riacceso le speranze dei rossoneri, decisi a non subire l’umiliazione di unaa domicilio. Inzaghi ha così coronato una stagione perfetta, dominata dall’inizio alla fine, mentre per Pioli siriaccese le contestazioni dei tifosi, che sembrano aver scaricato il loro mister. Il primo quarto d’ora della partita ha subito messo in chiaro le cose: animi accesi e tanto agonismo, con primo accenno di parapiglia poco dopo il fischio d’inizio, dopo un contrasto tra Barella e ...