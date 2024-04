Ag. yildiz: 'Non paragonatelo a Del Piero. Quei campioni non ci sono più' - L`agente di Kenan yildiz, Andrea D`Amico, è intervenuto a Calcissimo per parlare del suo assistito allontanando paragoni importantissimi fatti per lui anche dai.calciomercato

La gioia di yildiz per la finale di Coppa Italia: il messaggio social – FOTO - Kenan yildiz, tramite i social, ha espresso tutta la sua gioia per aver raggiunto la finale di Coppa Italia con la Juve La Juventus, ieri sera, ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia. Arek ...juventusnews24

D'Amico: "yildiz come Del Piero I paragoni sono forieri di errori. Su Motta..." - Andrea D'Amico, procuratore di yildiz, così a Calcissimo su Top Calcio 24: "Secondo me i confronti sono sempre forieri di errori (il paragone con Del Piero). Paragonare un ...tuttojuve