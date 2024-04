(Di giovedì 25 aprile 2024) Reggio Emilia, 25 aprile- dal 26 aprile al 9 giugno (giornate inaugurali il 26, 27 e 28 aprile) a Reggio Emilia – quest’anno invita a riflettere su un tema di particolare urgenza: i rapporti fra uomo e natura, da diversi punti di vista e da punti di vista diversi. Saranno Palazzo Magnani, i Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Villa Zironi, Palazzo dei Musei, la biblioteca Panizzi e lo Spazio Gerra a ospitare le. ’La natura ama nascondersi’ è il titolo scelto dalla direzione artistica del festival composta, ancora una volta, da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. La mostra storica di questa edizione torna nelle sale di Palazzo Magnani con la retrospettiva, mai presentata in Italia, di Susan Meiselas, fotografa americana celebre per il suo lavoro ...

Scatti d'autore per svelare la natura - E' uno dei temi più d'attualità e al tempo stesso antico come l'uomo, vale a dire il nostro rapporto di esseri umani con la natura, una natura di cui facciamo parte, anche se talvolta sembriamo ...

fotografia Europea 2024, mostre e novità da non perdere - A Reggio Emilia il Festival dedicato al rapporto tra l'uomo e il mondo. Ricco il calendario di appuntamenti collaterali ...

Il buio nell'immaginario collettivo e nelle foto di Ghirri - Raccontare l'importante ruolo che il buio riveste nell'immaginario collettivo e come fonte di ispirazione in fotografia e non solo, attraverso un ampio percorso dedicato a una serie di immagini con am ...