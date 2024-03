Bergamo Jazz 2024 | incontri con il cinema e la fotografia

(Di venerdì 15 marzo 2024). Nel cammino di avvicinamento alle quattro giornate, da giovedì 21 a domenica 24 marzo, durante le quali i variegati suoni delsi diffonderanno in tutta la città,incontra le arti della visione con alcuni appuntamenti di rilievo, ad iniziare dal tradizionale passaggio di testimone ricevuto daFilm Meeting. Nel pomeriggio della sua giornata conclusiva, domenica 17 marzo, all’Auditorium di Piazza della Libertà, BFM proporrà prima (ore 15.15) la proiezione del film Sait-on Jamais… (Un colpo da due miliardi) di Roger Vadim, con le musiche di John Lewis e del ModernQuartet, e poi (ore 17.30) la sonorizzazione da parte del pianista Massimo Colombo di Ich möchte kein Mann sein (Non vorrei essere un uomo), film del 1918 diretto dal ...

La Maria Brasca al Donizetti, Supplici a Treviglio, Jazz al Balzer Globe, Non solo karaoke a Villa di Serio e tanti film nelle sale. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata ... (bergamonews)

Bergamo Jazz, Joe Lovano: «È una musica universale, gli italiani fra i più espressivi»

Intervista al grande sassofonista, oggi direttore artistico della kermesse bergamasca che si svolgerà tra il 21 e il 24 marzo ...bergamo.corriere

L’icona del Jazz mondiale AMARO FREITAS il 28 marzo a Roma a Officina Pasolini: (mi-lorenteggio.com) Roma, 14 marzo 2024 – Il mese di marzo a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, si chiude giovedì 28 ...mi-lorenteggio

Gli appuntamenti di «Bergamo Jazz» tra passato, presente e futuro: « I n The Moment of Now » è il tema scelto dal direttore artistico Joe Lovano per questa edizione, un invito a immergersi nell’attualità della musica Jazz, rispettandone al contempo la profonda storia ...ecodibergamo