Fotografia europea 2024 | ecco le mostre da non perdere al Circuito Off

(Di venerdì 5 aprile 2024) Reggio Emilia, 5 aprile– Il 26 aprile torna a Reggio Emilia il Festival della. E insieme alleistituzionali tornano i progetti delOFF: l’evento collettivo e diffuso creato dai cittadini che, accordandosi tra loro, si attivano, allestiscono, organizzano incontri, propongono eventi, arricchendo il festival e vestendo diogni angolo di città, periferia e provincia. Quest’anno si potranno visitare (gratuitamente) oltre 260fotografiche al di fuori delle sedi ufficiali, tra cui cui 150 nel centro storico, oltre 60 fuori le mura e 40 in provincia, oltre a quartieri, scuole, spazi pubblici e privati, zone conosciute o investite da processi di rigenerazione urbana. Anno dopo anno il ...

