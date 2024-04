Caso Salis - il padre Roberto | Ilaria è molto motivata per la sua candidatura

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2024 "emozionante essere qui a Roma. Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa. Oggi ho avuto notizie di, perché Luana Zanella è stata a trovarla in carcere. Hanno parlato tra le altre cose della sua. Mi ha detto che ècombattiva" lo ha detto il ildi, a margine del corteo dell'Anpi nel giorno della Festa della Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Un incontro a pranzo, quello tra Elly Schlein e Roberto Salis , padre di Ilaria Salis , la donna in carcere in Ungheria dal 23 febbraio 2023 con l'accusa di avere aggredito tre manifestanti neonazisti nel corso di un raduno a Budapest. Un pranzo che si è tenuto oggi, mercoledì 3 aprile, dopo lunghi ... Continua a leggere>>

Dopo le tensioni della mattina è "festa d'aprile" con il corteo dell'Anpi che sfila con le bandiere della pace. Sul palco papà Roberto si commuove legge ndo la lettera di Ilaria Salis dal carcere: "Sono orgogliosa che ogni anno in Italia si ricordi la cacciata nazifascista. Dalla mia cella desidero ... Continua a leggere>>

25 aprile, a roma parte il corteo antifascista. Tensione alla manifestazione pro-Palestina, sfregiata lapide a Forte Bravetta - Presenti anche la senatrice ilaria Cucchi e il deputato Nicola Zingaretti, ma entrambi senza simboli di partito. Tra i manifestanti Pro Palestina, a roma, presente anche Chef Rubio. «La brigata ...

