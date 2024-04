Quest' ipotesi non è in campo Ilaria Salis candidata | secca smentita della Schlein | una retromarcia?

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un incontro a pranzo, quello tra Ellye Roberto, padre di, la donna in carcere in Ungheria dal 23 febbraio 2023 con l'accusa di avere aggredito tre manifestanti neonazisti nel corso di un raduno a Budapest. Un pranzo che si è tenuto oggi, mercoledì 3 aprile, dopo lunghi giorni in cui si moltiplicavano le indiscrezioni circa la possibile candidatura dialle Europee di giugno tra le fila del Pd. Se eletta, infatti, potrebbe godere dell'immunità diplomatica: una via per provare a riportarla a casa. Ma le voci sulla possibile candidatura avevano spaccato i dem, tra favorevoli e contrari. Anche il padre diaveva espresso i suoi dubbi, ricordando come in caso di mancata elezioni le conseguenze per la ...

muore impicca to in cameretta a 16 anni . Roseto degli Abruzzi sotto choc per il dramma che si è consumato alla vigilia di Pasqua. Il fratellino l'ha trovato esanime intorno alla... (leggo)

Salis, Schlein: sua candidatura non in campo in Questo momento - Roma, 3 apr. (askanews) – La candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Pd “in Questo momento non è in campo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione della puntata di ‘Cin ...askanews

Schlein: 'La candidatura di Ilaria Salis non è in campo' - La segretaria del Pd incontra il papà Roberto ma poi precisa a 'Cinque minuti': 'Non è in corso nessuna trattativa' (ANSA) ...ansa

Schlein incontra Roberto Salis, per Ilaria ipotesi candidatura con il Pd alle Europee - Nei giorni scorsi il tribunale ungherese ha respinto la sua richiesta di arresti domiciliari. L’ipotesi di cui si parla negli ambienti Dem da alcuni giorni è quella di una candidatura di Ilaria Salis ...altoadige