25 Aprile - messaggio Ilaria Salis a corteo Roma | Italia resti antifascista

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 apr. (askanews) -“Sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all’altezza della propria storia, che oggi come in passato voglia opporsi all’ingiustizia nel mondo e schierarsi dalla parte giusta della storia. Buon 25”. Queste le parole diin unletto dal padre Roberto, nel corso del suo intervento dal palco dell’Anpidurante la manifestazione per la Festa della Liberazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le forze armate di Israele hanno dichiarato un alto livello di allerta per il rischio di un attacco, hanno attivato così i jammer GPS per disturbare i segnali satellitari e confondere le operazioni miliari nell'area.

Sguardo penetrante e un pizzico di ironia. Eleonora Cunaccia, Noris per tutti , è la fondatrice di erbe , un laboratorio di bacche ed erbe selvatiche a Spiazzo, in provincia di Trento. Una "guru di montagna", perché ai banconi del confezionamento, lasciati felicemente al fratello Giovanni, ...

Il governo della Slovacchia vuole abolire l'emittente pubblica del paese - E sostituirla con un nuovo ente di cui avrebbe un maggior controllo, con una proposta di legge ritenuta molto rischiosa per la libertà d'espressione ...

Maggi: più investimenti nel sistema paese. Modificare tassazione e normative per incentivare le adesioni e coinvolgere i giovani

È il paese più piccolo d'Italia per estensione, bellissimo centro da visitare: angolo di paradiso - È il Comune più piccolo d'Italia per estensione, ma è rinomata meta turistica, in quanto racchiude in sé una serie di tesori da scoprire ...

