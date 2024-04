25 Aprile - Roberto Salis al corteo Anpi | Sono qui per Ilaria – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 aprile 2024) “qui per, mia figlia è antifascista e questa è casa sua.qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe”. Così il padre di, in occasione deldell’di Roma per la festa della Liberazionestate migliaia le persone scese in piazza a Roma oggi, per ilorganizzato dall’in occasione della festa della Liberazione., padre diScandita dal coro “Ora e sempre Resistenza”, la marcia dei manifestanti romani ha raggiunto Porta San Paolo, dove sitenuti i comizi finali. Ilè stato aperto dai ...