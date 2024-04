VIDEO – Inter scudetto in faccia al Milan | Campioni d’Italia! | Inter Web TV

(Di martedì 23 aprile 2024) La vittoria per 2-1 sul, con i gol di Acerbi e Thuram, regala all’il ventesimodella propria storia! Un trionfo meritato e storico: l’si cuce sul petto la Seconda Stella ADESSO È TUTTO VERO – L’batte il2-1 e diventa Campioneper la ventesima volta. I nerazzurri hanno dominato il campionato, vincendo con cinque giornate d’anticipo cucendosi sulla maglia la storica Seconda Stella. L’è soprattutto Campione anche nel derby contro il, il sesto consecutivo, vinto 1-2. Dominato per lunghi tratti, ma anche combattuto. Ci sono le firme di Acerbi e Thuram sull’ultimo atto di questa corsa folle. Dopo 33 giornate sono 86 ...

E’ una giornata di festa in casa Inter: il popolo nerazzurro è in delirio dopo il successo nel derby contro il Milan e la vittoria del 20° scudetto . Oggi l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso la medaglia ufficiale che celebra la ...

L’euforia per la vittoria del ventesimo scudetto grazie all’1-2 nel derby di Milano è durata tutta la notte. Per le strade della città ultras e tifosi hanno cantato e sfilato da piazza Duomo alle strade del centro, con un sottofondo costante di ...

