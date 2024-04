Lo scudetto dell’Inter celebrato con una medaglia ufficiale in argento | VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) E’ una giornata di festa in casa Inter: il popolo nerazzurro è in delirio dopo il successo nel derby contro il Milan e la vittoria del 20°. Oggi l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso lache celebra la storica seconda stella della società nerazzurra. Realizzata in925%, laè firmata dal maestro incisore della Zecca di Stato Valerio De Seta. I dettagli dellaSul dritto dellaè inciso il logo, incastonato tra le due stelle simbolo dei 20 campionati conquistati. Sul rovescio è rappresentato lo, impreziosito da una texture che richiama i colori della bandiera italiana, avvolto dal biscione. Intorno i riferimenti agli scudetti vinti dal club ...

Gianni Infantino ha festeggiato con un post la vittoria dell' Inter sul proprio account Instagram. Il presidente della FIFA non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra: "Amala".Continua a leggere (fanpage)

Anche Google celebra il 20esimo scudetto dell’Inter , conquistato matematicamente nella sera di lunedì 22 aprile nel derby. La vittoria sul Milan per 2 a 1 ha fatto scoppiare i festeggiamenti dei tifosi, Così come quelli dei calciatori che si sono riversati nelle strade cittadine di Milano. Il noto motore di ri cerca statunitense si è unito al coro, predisponendo una speciale animazione al click di alcune specifiche voci. Se nella barra di ... (ilfattoquotidiano)

Una medaglia ufficiale per celebra re lo Scudetto della seconda stella . L’Inter insieme alla Zecca dello Stato ha deciso di produrre l’opera in argento, destinata a diventare il simbolo del successo. La medaglia raffigura, sul dritto, il logo del L’Inter , incorniciato tra due stelle che simboleggiano i 20 scudetti vinti dalla squadra nerazzurra. L’altra faccia della medaglia presenta invece un’immagine del biscione, simbolo del L’Inter e della ... (sportface)

scudetto Inter: Valentino Rossi 'Lautaro top,è l'uomo dell'anno' - "In questa annata ci sono stati un sacco di protagonisti, tantissimi che hanno giocato bene e mi sono piaciuti: molto Dimarco, Mkhitaryan, Thuram. Ma secondo me l'uomo dell'anno è Lautaro Martinez, co ...ansa

scudetto Inter, Valentino Rossi: “Interista grazie a Ronaldo. Lautaro l’uomo dell’anno” - Intervenendo nello speciale di Sky Sport “Inter20”, Valentino Rossi ha commentato la splendida cavalcata dell'Inter ...fcinter1908

scudetto all'Inter, Zazzaroni: "Acerbi gol, unico imbarazzo provato negli ultimi mesi" - Ivan Zazzaroni ha dedicato un editoriale alla vittoria del ventesimo scudetto dell'Inter e si è soffermato anche sulla rete di Acerbi.areanapoli