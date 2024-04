VIDEOGALLERY IN – Inter - ventesimo scudetto! Rivivi la festa post derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono ufficialmente venti, con cinque giornate di anticipo, gli scudetti vinti dall’nella sua storia. Un traguardo che permetterà al club nerazzurro di cucire la seconda stella sul petto a partire dalla prossima stagione.insieme ai nostri video la grandedopo ilvinto per 1-2 contro il Milan.GRANDE – Da San Siro a Piazza Duomo: l’e i suoi tifosi, in grande simbiosi come sempre, hanno festeggiato non soltanto la vittoria del sestoconsecutivo contro il Milan, ma anche la conquista dele della seconda stella. Proprio dallo stadio, sotto la Curva Nord, è partita la grande, come documentato dal nostro inviato allo stadio, Sandro Caramazza. Da San Siro a ...