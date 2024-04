Festa scudetto Inter - Thuram in diretta a Zhang | Io e Chala ti siamo costati meno di un caff - facci un regalo – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) L’euforia per la vittoria del ventesimograzie all’1-2 nel derby di Milano è durata tutta la notte. Per le strade della città ultras e tifosi hanno cantato e sfilato da piazza Duomo alle strade del centro, con un sottofondo costante di clacson. E anche i giocatori hanno festeggiato, insieme alle loro famiglie e poi come squadra, la vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo. Ancora stanchi per la baldoria, ma chiamati ad affrontare il nuovo giorno, i nerazzurri si sono ritrovati in unasu Instagram nella quale, a sorpresa, hanno coinvolto anche il loro presidente Steven, che ha seguito i 90 minuti del derby dalla Cina. «Lo sapevo che era un errore entrare in questa live», ha detto sconsolato il 32enne, alla guida del Suningnational, stando al gioco e alle battute dei suoi ...