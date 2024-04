Ucraina - dagli Usa missili a lunga gittata per colpire la Russi - generale Tricarico | La guerra non camb -a, Putin rimane in vantaggio

Volodymyr Zelensky chiede e gli Usa eseguono. La Camera degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l’ Ucraina . Lanciando un messaggio chiaro: la guerra non finirà presto e gli Usa continuano a offrire tutti gli aiuti necessari a Kiev . Zelensky dice di essere “grato” alla Camera e ad entrambi i partiti, oltre che “personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla ... (lanotiziagiornale)

Bologna , 18 aprile 2024 – E' stata parcheggiata in piazza Nettuno, nel cuore di Bologna , a pochi passi dal Comune e di fronte al sacrario dei partigiani caduti, l' Ambulanza ucraina con i segni dei colpi di artiglieria con cui è stata crivellata nel corso del conflitto in atto nel Paese. Ha i vetri, i fari e gli specchietti spaccati ed è stata omaggiata con un mazzo di garofani gialli e una bandiera dell' ucraina . A salutare il suo arrivo, il ... (ilrestodelcarlino)

L’offensiva russa in Ucraina non accenna a placarsi. Nelle ultime 24 ore, l’esercito di Mosca ha colpito la regione sud-orientale di Zaporizhzhia ben 400 volte, secondo quanto reso noto dal governatore Ivan Fedorov, citato da Ukrainska Pravda. Una donna è rimasta uccisa dagli attacchi russi nel distretto di Vasilievskij. In totale, spiega il governatore, “i russi in una sola giornata hanno colpito la regione di Zaporizhzhia 400 volte”. Sono ... (lanotiziagiornale)