Ambulanza ucraina colpita dagli spari durante il conflitto parcheggiata in centro a Bologna - Il mezzo si trova in piazza Nettuno e fa parte di una campagna che ha l’obiettivo di raccogliere donazioni per l'acquisto di 112 nuove ambulanze per l'ucraina. Don Mykhailo Boiko: “E’ un messaggio di ...ilrestodelcarlino

Morto in campo durante il match, la denuncia del padre: "Nessuno sapeva usare il defibrillatore" - Aperto un fascicolo per omicidio soccorso. Mattia Giani lasciato in campo senza soccorsi per molto tempo prima dell'arrivo di un'Ambulanza ...rainews

Si sente male su volo Torino-Lamezia Terme, morto giovane passeggero - Tragedia questa mattina all’aeroporto di Torino Caselle dove un uomo trentenne è morto dopo essersi sentito male mentre era in volo dal capoluogo piemontese verso Lamezia Terme.adnkronos