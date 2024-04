La guerra in Ucraina non deve finire - dagli Usa nuovo mega-pacchetto di aiuti | 60 miliardi a Kiev

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 21 aprile 2024) Volodymyr Zelensky chiede e gli Usa eseguono. La Camera degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che stanzia 60di dollari per l’. Lanciando un messaggio chiaro: lanon finirà presto e gli Usa continuano a offrire tutti glinecessari a. Zelensky dice di essere “grato” alla Camera e ad entrambi i partiti, oltre che “personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta”. Per il presidente ucraino “la democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l’America contribuirà a proteggerle”. Secondo Zelensky gliUsa impediranno “alladi espandersi”, salvando “migliaia e migliaia di vite”. I nuoviUsa ...