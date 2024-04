Ucraina | la regione di Zaporizhzhia sotto assedio | colpita 400 volte in 24 ore dagli attacchi russi

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’offensiva russa innon accenna a placarsi. Nelle ultime 24 ore, l’esercito di Mosca ha colpito lasud-orientale diben 400, secondo quanto reso noto dal governatore Ivan Fedorov, citato da Ukrainska Pravda. Una donna è rimasta uccisanel distretto di Vasilievskij. In totale, spiega il governatore, “iin una sola giornata hanno colpito ladi400”. Sono sette le località colpite dai raid del Cremlino: Gulyaypole, Levadnoye, Robotino, Malaya Tokmachka, Malinovka e Novoandreevka. Guerra in, glidalladia ...

