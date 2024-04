Volodymyr Zelensky chiede e gli Usa eseguono. La Camera degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l’ Ucraina . Lanciando un messaggio chiaro: la guerra non finirà presto e gli Usa continuano a offrire ...

Per la prima volta dall'inizio della guerra gli Stati Uniti forniranno armi per colpire la Russia . Dalla Camera è stato deliberato l'okay per i 61 miliardi di dollari a Kiev. In Ucraina arriveranno molto probabilmente missili a lunga gittata : ...

Ucraina, dagli Usa arrivano i missili Atacms: colpiscono bersagli fino a 186 miglia di distanza. Come potrebbe cambiare la guerra - Il via libera è arrivato: l'Ucraina riceverà dagli Stati Uniti i tanto attesi missili a lungo raggio, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha concesso a Kiev più di

Mosca schiera i droni terrestri: il futuro della guerra è in Ucraina - Gli Ugv, mini-carri armati robot sono comparsi in Ucraina, schierati dalle truppe del Cremlino per ricevere il battesimo del fuoco. Ecco di cosa si tratta e quale può essere il loro impiego.

In arrivo in Ucraina altre armi. Zelensky tira un sospiro di sollievo - Zelensky tira un sospiro di sollievo, il resto del mondo no. dagli Usa e dal Regno Unito è in arrivo una pioggia di armamenti per Kiev