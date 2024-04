Traffico Roma del 23-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità polizia locale Ci comunica per accertamenti tecnici la chiusura temporanea di via delle Quattro Fontane come di via Rasella sulla prima divieto di transito da piazza Barberini a via Rasella su quest’ultima chiusura da via delle Quattro Fontane a via Boccaccio prevista nel pomeriggio una manifestazione dalle ore 14 alle 19 in piazzale di Porta Pia possibili disagi alla circolazione tra Corso d’Italia e via Ancona non si escludono ripercussioni anche sulle limitrofe stasera alle ore 21 per un concerto presso la ex PalaLottomatica possibili disagi aldalle ore 18 alla mezzanotte per ingresso ed uscita spettatori Oltre che su Viale dell’Oceano Atlantico anche su diverse vie adiacenti il palazzetto all’Olimpico stasera sempre alle ore 21 Lazio Juventus per il ...