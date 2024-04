Traffico Roma del 23-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Luceverdeper lo più scorrevole illungo il raccordo anulare non si evidenziano disagi di rilievo bravi code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale estche prese in tangenziale rallentato in coda tra va24e Tiburtina e tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio verso San Giovanni abbiamo quelle tra Prenestina & viale Castrense incolonnamenti sulla Cassia dal Gra verso il bivio per via Flaminia via Salaria code anche per un incidente nei pressi di via archiano tra la tangenziale viale Liegi nelle due direzioni da oggi per lavori di scavo riduzione di carreggiata su un tratto di via della Pineta Sacchetti in prossimità di via Eugenio attenzione alla segnaletica non si escludono ripercussioni anche sulle vie adiacenti a polizia locale Ci comunica la ...