Traffico Roma del 23-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità incontri istituzionali oggi al Quirinale e a Palazzo Chigi per quel che riguarda la viabilità attorno al Due Palazzi previsti divieti di sosta e possibili chiusure restando in centro nel corso della mattina manifestazione sindacale a via Molise davanti al Ministero del made in Italy con divieti di sosta e possibili chiusure sulla stessa via Molise sulla vicina via di San Basilio infine questa sera all’Olimpico la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio Juventus la mobilità e trasporto pubblico per l’evento sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità