Traffico Roma del 23-04-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 23 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità polizia locale Ci comunica per accertamenti tecnici la chiusura temporanea di via delle Quattro Fontane come di via Rasella sulla prima divieto di transito da piazza Barberini a via Rasella su quest’ultima chiusura da via delle Quattro Fontane a via Boccaccio prevista nel pomeriggio una manifestazione dalle ore 14 alle 19 in piazzale di Porta Pia possibili disagi alla circolazione tra Corso d’Italia e via Ancona non si escludono ripercussioni anche sulle limitrofe stasera alle ore 21 per un concerto presso la ex PalaLottomatica possibili disagi aldalle ore 18 alla mezzanotte per ingresso ed uscita spettatori Oltre che su Viale dell’Oceano Atlantico anche su diverse vie adiacenti il palazzetto all’Olimpico stasera sempre alle ore 21 Lazio Juventus per il ...

Luceverde Roma Bentrovati rallentamenti e code a tratti sulle due carreggiate del Grappa alle uscite Salaria a casa e tra Aurelia via di Casal Lumbroso in interna Traffico rallentato e qui a tratti tra via di Settebagni Tiburtina e tra Casilina Laurentina in esterna rallentamenti e tratti in coda tra le uscite Bivio Roma Fiumicino e Tiburtina sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila file da Tor Cervara sia verso il grasso in direzione della ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità per la mobilità incontri istituzionali oggi al Quirinale e a Palazzo Chigi per quel che riguarda la viabilità attorno al Due Palazzi previsti divieti di sosta e possibili chiusure restando in centro nel corso della mattina manifestazione sindacale a via Molise davanti al Ministero del made in Italy con divieti di sosta e possibili chiusure sulla stessa via Molise sulla ... (romadailynews)

Luceverde Roma per lo più scorrevole il Traffico lungo il raccordo anulare non si evidenziano disagi di rilievo bravi code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est Traffico che prese in tangenziale rallentato in coda tra va24e Tiburtina e tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio verso San Giovanni abbiamo quelle tra Prenestina & viale Castrense incolonnamenti sulla Cassia dal Gra verso il ... (romadailynews)

Roma, evacuato l'hotel Barberini per esalazioni: quattro turisti intossicati - Sigillate per precauzione via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio ...affaritaliani

