Terza categoria Piemonte | arbitro colpito al volto e spinto - costretto a scappare negli spogliatoi

(Di domenica 21 aprile 2024) Ennesima aggressione ad un direttore di gara. Undiè statoalcon il pallone enato dopo l’espulsione di un calciatore: è accaduto a Cuneo, durante la partita tra la squadra locale dell’Auxilium e la Castellettese valida per l’accesso ai playoff. Con gli ospiti in vantaggio 2-1 al campo sportivo dei Salesiani, al ventesimo minuto è stato espulso un calciatore della squadra di casa per il secondo cartellino giallo. Alla reazione violenta del calciatore espulso, l’ha sospeso la gara e si è rifugiatoda dove ha avvertito le forze dell’ordine. In pochi minuti sono arrivate le pattuglie di carabinieri, polizia e vigili urbani che hanno riportato la calma. SportFace.