Terza categoria Bagnolo e Frampula - serve lo spareggio Beffato l’Alfero

(Di domenica 21 aprile 2024) Vittorie per le tre capoliste, alloAtleticgrazie alla differenza reti (+29 e +26) a scapito del(+21), che farà i playoff come San Carlo, Bertinoro, Torresavio, Union Sammartinese e Sporting Valbidente. Risultati:-Piavola 3-0 (Calmanti, Lengane, Bentivogli),-Real Meldola 1-0 (Giorgioni), Union Sammartinese-Alfero 0-2 (Lanzi, Checcaroni), San Carlo-Predappio 2-2 (2 Montalti; Cortesi rig., Camporesi), Bertinoro-Vallesavio 2-1 (Fornasari, Spadoni; Rrasa), Sporting Valbidente-ArtusiAnna 1-0 (Zambelli), Torresavio-Panighina 5-1 (2 Leonessi, 2 Amaducci, Sacchetti; Bonandi). Classifica finale: Atletic, Alfero 55; San Carlo 45; Bertinoro 44; Torresavio 43; Union Sammartinese, ...

