Serie A 2023 2024 - il giudice sportivo | due giornate a Calabri - un turno a Theo Hernandez e Dumfries

(Di martedì 23 aprile 2024) Duedi stop per il capitano del Milan Davidea, una invece pere Denzel. Sono queste le sanzioni inflitte daldiA dopo le tensioni nel finale del derby Milan-Inter, che ha assegnato aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri.a paga “per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”;“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”;“per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato ...

Il calendario completo dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Dopo una lunga fase di qualificazione, composta dalla prima fase e dalla fase a orologio, sono sedici le squadre, divise in due tabelloni da otto formazioni ciascuna (il Tabellone Oro e il Tabellone Argento), rimaste in corsa per due soli posti nella prossima stagione di Serie A1. Si entra quindi nel vivo della competizione, con le squadre che da qui in avanti, quindi dai ... (sportface)

Sono 5.624.760 gli spettatori totali che hanno seguito su Dazn le sfide della trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Come prevedibile, è il derby Milan-Inter a totalizzare il maggior numero di spettatori nei dati diffusi da Auditel, con 1.878.219 persone che hanno seguito la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. A seguire la partita della Roma in casa contro il Bologna, al terzo posto Empoli-Napoli e solo quarta Cagliari-Juventus ... (sportface)

AdSP MLO: Comitato di Gestione, approvato il bilancio consuntivo 2023 - Genova – Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nella seduta odierna ha approvato il bilancio consuntivo 2023 che ha fatto registrare un risultato di comp ...ilnautilus

Calcio Serie B, 34ª giornata: Raggi X - Pisa vs Catanzaro, i dttagli - Il confronto diretto in Serie B vede il Catanzaro in vantaggio, con 15 partite giocate e 6 vittorie, contro le 5 del Pisa e 4 pareggi. Questi dati mostrano che il Catanzaro arriva a questo scontro con ...infooggi

Serie B - Caserta retrocede, in città il coach sloveno Dejan Prokic per uno "stage tecnico" - La JuveCaserta è retrocessa dalla B Nazionale ma è subito pronta a ripartire. Su invito del club, è arrivato ieri in città il coach ...pianetabasket