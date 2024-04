Serie A 2023 2024 - ascolti Dazn trentatreesima giornata | 5 624 760 spettator - un terzo per Milan-Inter

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono 5.624.760 glii totali che hanno seguito sule sfide delladi. Come prevedibile, è il derbya totalizzare il maggior numero dii nei dati diffusi da Auditel, con 1.878.219 persone che hanno seguito la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. A seguire la partita della Roma in casa contro il Bologna, alposto Empoli-Napoli e solo quarta Cagliari-Juventus perché visibile anche su Sky. Di seguito ecco il riepilogo completo.: TOTALE 5.624.760I 33 19/04/24 18:31 – 20:23 GENOA-LAZIO 310.106 33 ...

Le Probabili formazioni di Inter-Torino , match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La compagine nerazzurra vuole festeggiare il ventesimo scudetto della propria storia davanti ai tifosi del Meazza. La squadra granata, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la propria marcia per continuare a sperare nella qualificazione in Europa. La partita è in programma alle ore 15:00 di sabato 27 aprile nella ... (sportface)

Il calendario completo dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Dopo una lunga fase di qualificazione, composta dalla prima fase e dalla fase a orologio, sono sedici le squadre, divise in due tabelloni da otto formazioni ciascuna (il Tabellone Oro e il Tabellone Argento), rimaste in corsa per due soli posti nella prossima stagione di Serie A1. Si entra quindi nel vivo della competizione, con le squadre che da qui in avanti, quindi dai ... (sportface)

Calcio Serie B, 34ª giornata: Raggi X - Pisa vs Catanzaro, i dttagli - Il confronto diretto in Serie B vede il Catanzaro in vantaggio, con 15 partite giocate e 6 vittorie, contro le 5 del Pisa e 4 pareggi. Questi dati mostrano che il Catanzaro arriva a questo scontro con ...infooggi

Serie B - Caserta retrocede, in città il coach sloveno Dejan Prokic per uno "stage tecnico" - La JuveCaserta è retrocessa dalla B Nazionale ma è subito pronta a ripartire. Su invito del club, è arrivato ieri in città il coach ...pianetabasket

Torino – Frosinone 0-0: pagelle fantacalcio e highlights - Voti fantacalcio e highlights di Torino - Frosinone, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024: Fabbian è il migliore del match TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 5.5, ...calciomagazine