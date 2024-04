Basket - Serie A2 2023 2024 | il calendario dei playoff

Titans a segno al debutto nei playoff di C umbro-marchigiana. La squadra di coach Millina, orfana da mesi di Dini e adesso anche senza Pesaresi, batte Porto Sant’Elpidio in gara1 dei quarti. Per i biancazzurri un 72-66 che ha scolpita nel marmo la firma di capitan Macina, autore della tripla del sorpasso a 1’10’’ dalla sirena. Dopo quel 68-66, i marchigiani sbagliano e Fusco la chiude dalla lunetta. Gara2 è in programma domani sera a Porto ... (sport.quotidiano)

Gli Highlights del match Virtus Bologna-Reggiana 83-73, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A di basket. Il miglior realizzatore di serata è Tornik’e Shengelia con 15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Dodici punti per Belinelli, mentre Zizic e l’ex Polonara chiudono rispettivamente a quota 11 e 10. Per la Reggiana 14 punti per Weber, 12 per Galloway e 11 per Black (che con 8 rimbalzi sfiora la doppia doppia). The post Highlights ... (sportface)