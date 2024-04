Basket - Serie A 2023 2024 | ecco il calendario dei Playof - si parte l’11 maggio con i quarti

(Di martedì 23 aprile 2024) E’ stato ufficializzato ildeif di/24. Si partirà con idi finale sabato 11 e domenica 12con Gara 1. Lunedì 13 e martedì 14Gara 2, giovedì 16 e venerdì 17Gara 3, sabato 18 e domenica 19 l’eventuale Gara 4 e lunedì 20 e martedì 21l’eventuale Gara 5. Le semifinali inizieranno venerdì 24 e sabato 25con Gara 1, domenica 26 e lunedì 27Gara 2, mercoledì 29 e giovedì 30Gara 3, venerdì 31e sabato 1° giugno eventuale Gara 4 ed eventuale Gara 5 domenica 2 e lunedì 3 giugno. Per quanto riguarda l’attesissima finale Scudetto, Gara 1 sarà giovedì 6 giugno, Gara 2 sabato 8 giugno, ...

Il calendario completo dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Dopo una lunga fase di qualificazione, composta dalla prima fase e dalla fase a orologio, sono sedici le squadre, divise in due tabelloni da otto formazioni ciascuna (il Tabellone Oro e il Tabellone Argento), rimaste in corsa per due soli posti nella prossima stagione di Serie A1. Si entra quindi nel vivo della competizione, con le squadre che da qui in avanti, quindi dai ... (sportface)

Titans a segno al debutto nei playoff di C umbro-marchigiana. La squadra di coach Millina, orfana da mesi di Dini e adesso anche senza Pesaresi, batte Porto Sant’Elpidio in gara1 dei quarti. Per i biancazzurri un 72-66 che ha scolpita nel marmo la firma di capitan Macina, autore della tripla del sorpasso a 1’10’’ dalla sirena. Dopo quel 68-66, i marchigiani sbagliano e Fusco la chiude dalla lunetta. Gara2 è in programma domani sera a Porto ... (sport.quotidiano)

"Affrontiamo questi playoff consapevoli di avere dalla nostra la forza e l’appoggio del nostro pubblico, abbiamo due settimane per prepararci nel migliore dei modi". Ferrara Basket ha archiviato agevolmente l’ostacolo Oderzo, arrivando così alla quinta vittoria consecutiva in campionato e blindando una terza piazza che le consentirà di avere il fattore campo a favore nel primo turno. Sarà Gardone l’avversaria dei biancazzurri nella serie che ... (sport.quotidiano)

Basket: Serie A. Definito calendario dei playoff, l'11/5 quarti al via - Il format delle Serie playoff prevede che la squadra con il vantaggio del fattore campo disputi in casa Gara 1, Gara 2 e l'eventuale Gara 5 e in trasferta Gara 3 e l'eventuale Gara 4. - Foto ufficio ...sport.tiscali

Al Gruppo Corsa Service Follonica Basket lo scontro al vertice con il Basket Versilia 2002 - Vittoria fondamentale per la squadra di Divisione Regionale 3 del Follonica Basket, che si aggiudica l’incontro con una delle principali contender alla promozione in DR2 in una partita tiratissima chi ...maremmanews

Serie A, la Virtus Bologna batte Reggio Emilia e conquista il primato in classifica - Tre squadre a 40 punti, ma stasera è la Virtus Bologna a fare festa in testa alla classifica. La squadra allenata da Luca Banchi dimentica in fretta l’eliminazione dalla ...ilmessaggero