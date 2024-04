(Di martedì 23 aprile 2024) Cos’hanno in comune Lucianoe Valentino? Apparentemente niente: uno ha i capelli lunghi e l’altro corti, uno è emiliano e l’altro marchigiano, uno è l’essenza della musica rock italiana e l’altro una leggenda del motociclismo. In realtà entrambi condividono la stessa fede, quella per l’, e come tutti i tifosi stanno festeggiando il 20esimoconquistato matematicamente vincendo il derby con il Milan. “Ogniè bellissimo”, ha dettoche però preferisce di gran lunga quello che vale la seconda stella tanto attesa: “, vinto con così tanta bellezza di gioco, da un gruppo fortissimo che sembra divertirsi parecchio, con una dirigenza che riesce a sostituire la spina dorsale della squadra a budget zero e un allenatore che è già ...

L’euforia per la vittoria del ventesimo scudetto grazie all’1-2 nel derby di Milano è durata tutta la notte. Per le strade della città ultras e tifosi hanno cantato e sfilato da piazza Duomo alle strade del centro, con un sottofondo costante di ...

L’ Inter festeggia il suo ventesimo scudetto , conquistato battendo il Milan 2-1, cantando. Spunta la novità musicale, tutta dedicata ai propri tifosi. LA FESTA CONTINUA – Il tripudio nerazzurro per la conquista del tricolore sembra non voler ...

Calhanoglu e Thuram, la diretta con Zhang: «Noi all’Inter a zero euro, facci un regalo» - Siparietto in diretta Instagram con lo scherzo di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu al presidente Steven Zhang: «Ti siamo costati zero euro, vogliamo un regalo». E lui: «Che errore questo live!» ...corriere

Scudetto Inter, i complimenti di due leggende. Ligabue: “Per me questo è speciale”. E Rossi incorona Lautaro - Cos’hanno in comune Luciano Ligabue e Valentino Rossi Apparentemente niente: uno ha i capelli lunghi e l’altro corti, uno è emiliano e l’altro marchigiano, uno è l’essenza della musica rock italiana ...ilfattoquotidiano

Perché Zhang non era a Milano per la festa Scudetto dell’Inter e non si vede in Italia da un anno - A Shanghai, complice la tappa del Mondiale di F1 in Cina, il presidente ha messo la sordina al mormorio di fondo sulla possibile (inevitabile) cessione della società quale pegno di debiti non onorati.fanpage