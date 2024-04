Inter - lo scudetto trasforma il coro in canzone | in uscita una hit dei tifosi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) L’festeggia il suo ventesimo, conquistato battendo il Milan 2-1, cantando. Spunta la novità musicale, tutta dedicata ai propri. LA FESTA CONTINUA – Il tripudio nerazzurro per la conquista del tricolore sembra non voler cessare. Anzi, i festeggiamenti deidell’per il ventesimosono appena iniziati. Dopo il trionfo nel derby contro il Milan, andato in scena ieri a San Siro, il pubblico nerazzurro ha popolato Piazza Duomo e altri punti caldi della città di Milano per portare in alto i coloriisti. Ma la celebrazione della squadra di Simone Inzaghi non è ancora finita. C’è una particolare novità, a tema musicale, che farà impazzire idell’, lo ...