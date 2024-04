Roma - evacuato hotel Barberini per esalazioni nocive a causa del cloro della Spa | otto persone intossicat - due in codice rosso

Almeno quattro persone sono rimaste intossicate all’interno del l’hotel Barberini , nel centro di Roma . Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via del l’hotel un tratto di via delle quattro Fontane. Dai primi accertamenti, pare che gli ospiti dell’albergo siano rimasti intossicati da esalazioni tossiche. In aggiornamento Leggi anche: Roma , una ... (open.online)

Possibili esalazioni tossiche. Per questa ragione è in corso l’evacuazione dell'hotel Barberini in via Rasella, nel pieno centro di Roma. Al momento sono 4 le persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale stanno mettendo in sicurezza l'area e la viabilità della zona: è stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella. (tg24.sky)