Roma - hotel Barberini evacuato per esalazioni nocive | 4 intossicati

quattro persone sono rimaste intossicate all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma e sono state medicate. Si sospetta che i quattro siano stati vittima di Esalazioni tossiche: vigili del fuoco e polizia locale stanno quindi evacuando lo stabile di via Rasella, al civico 3. Sul posto in questi momenti i vigili del fuoco e il personale della polizia locale, per la messa in sicurezza dell’area e la viabilità della zona. Chiusa via ... (thesocialpost)

