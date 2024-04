(Di martedì 23 aprile 2024), in via, l': almeno 5 persone intossicate da

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica nel centro di Roma con quattro persone rimaste finora colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L’episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via Rasella 3, vicino al palazzo del Quirinale , dove è stata disposta l’evacuazione del l’hotel Barberini . Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. strade chiuse Gli agenti del I ... (quotidiano)

Almeno quattro persone sono rimaste intossicate all’interno del l’hotel Barberini , nel centro di Roma . Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via del l’hotel un tratto di via delle quattro Fontane. Dai primi accertamenti, pare che gli ospiti dell’albergo siano rimasti intossicati da esalazioni tossiche. In aggiornamento Leggi anche: Roma , una ... (open.online)

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica in un albergo nel centro di Roma con cinque persone rimaste colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L’episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via Rasella 3, vicino al palazzo del Quirinale, dove è stata disposta l’evacuazione del l’hotel Barberini dove si sarebbero dispersi dei vapori di cloro nella Spa. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e ... (quotidiano)

Evacuato hotel Barberini in via Rasella a Roma, 5 intossicati per esalazioni tossiche dovute al cloro - Evacuato a Roma, in via Rasella, l'hotel Barberini: almeno 5 persone sono risultate intossicate da esalazioni tossiche ...notizie.virgilio

Esalazioni di cloro nella Spa, Evacuato l’hotel Barberini: 5 persone soccorse, chiuse le strade attorno a via Rasella - Vigili del fuoco e polizia locale sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona vicino al Quirinale ...quotidiano

Roma, Evacuato hotel Barberini per esalazioni nocive a causa del cloro della Spa: cinque persone intossicate, due in codice rosso - Cinque persone sono rimaste intossicate all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma, a causa del cloro utilizzato nella Spa. Lo riferiscono i vigili del fuoco arrivati all’albergo, in via Rase ...ilfattoquotidiano