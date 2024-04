Evacuato l’hotel Barberini a Roma - quattro intossicati da sospette esalazioni nocive

(Di martedì 23 aprile 2024) Almenopersone sono rimaste intossicate all’interno del, nel centro di. Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via delun tratto di via delleFontane. Dai primi accertamenti, pare che gli ospiti dell’albergo siano rimastidatossiche. In aggiornamento Leggi anche:, una ragazza precipita per 5 metri dalla terrazza del Pincio L'articolo proviene da Open.

