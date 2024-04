Regno Unito - via libera del parlamento al Piano Ruanda Sunak | Legge storica L’Onu attacca | Misura pericolosa

(Di martedì 23 aprile 2024) Viadelbritannico allasul trasferimento dei richiedenti asilo inche sono giunti illegalmente nel. L’approvazione è avvenuta in tarda notte, dopo un continuo rimpallo, mesi di ostruzionismo da parte della Camera dei Lord e critiche e perplessità per le potenziali violazioni dei diritti umani. Ora, per entrare in vigore, ladovrà essere promulgata dal Re Carlo III, cosa che ci si aspetta avvenga nella giornata di oggi, martedì 23 aprile. Quella sul trasferimento dei richiedenti asilo in, Paese dell’Africa centrale, è una delle principali proposte promossa dal primo ministro Rishi. Ma da molti è considerata inattuabile o illegale. Ilprevede che tutte ...

