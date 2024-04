Regno Unito | due uomini accusati di spionaggio a favore della Cina

Il controverso piano del governo britannico di trasferire in Ruanda i richiedenti asilo giunto illegalmente nel Regno ha avuto il via libera parlamentare, dopo un rimpallo-maratona tra le camere dei Lord e dei Comuni durato fino a tarda notte. I membri non eletti della Camera alta, che esaminano le proposte legislative, hanno ripetutamente rimandato il piano emendato ai parlamentari della Camera bassa ma alla fine hanno accettato di non ... (quotidiano)

Il principale portale per la creazione di immagini sessuali non consensuali e un suo rivale non sono più visitabili nel paese, a pochi giorni dall'annuncio di un giro di vite da parte del governo britannico (wired)